ГИБДД: лесовоз без документов сбил насмерть свердловчанина под Красноуральском

ГИБДД: лесовоз без документов сбил насмерть свердловчанина под Красноуральском
ГИБДД: лесовоз без документов сбил насмерть свердловчанина под Красноуральском
Сегодня, 15:46ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Стали известны подробности утреннего происшествия на трассе «Екатеринбург-Серов». Пешеход погиб под колесами лесовоза под Красноуральском. Большегруз отправили на штрафстоянку из-за проблем с документами.

Авария произошла на 197 километре трассы «Екатеринбург-Серов» утром, 17 апреля. Как рассказали TagilCity.ru в УГИБДД по Свердловской области, свердловчанин погиб под колесами груженого лесовоза с прицепом до приезда бригады скорой помощи.

По словам водителя фуры, 34-летний мужчина шел вдоль дороги по обочине. За 15 метров до приближения к пешеходу, 44-летний управлявший большегрузом свердловчанин заметил, что тот изменил траекторию движения и начал выходить на проезжую часть. Водитель лесовоза попытался экстренно затормозить, однако трагедии избежать не удалось.

Фото:УГИБДД по Свердловской области

Как рассказали редакции в УГИБДД, у водителя не было необходимых сопроводительных документов на груз, поэтому лесовоз отправили на штрафстоянку.

Сюжеты:
Екатеринбург
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