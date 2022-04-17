ГИБДД: лесовоз без документов сбил насмерть свердловчанина под Красноуральском

По словам водителя фуры, 34-летний мужчина шел вдоль дороги по обочине. За 15 метров до приближения к пешеходу, 44-летний управлявший большегрузом свердловчанин заметил, что тот изменил траекторию движения и начал выходить на проезжую часть. Водитель лесовоза попытался экстренно затормозить, однако трагедии избежать не удалось.