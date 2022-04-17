ГИБДД: лесовоз без документов сбил насмерть свердловчанина под Красноуральском

Авария произошла на 197 километре трассы «Екатеринбург-Серов» утром, 17 апреля. Как рассказали TagilCity.ru в УГИБДД по Свердловской области, свердловчанин погиб под колесами груженого лесовоза с прицепом до приезда бригады скорой помощи.
По словам водителя фуры, 34-летний мужчина шел вдоль дороги по обочине. За 15 метров до приближения к пешеходу, 44-летний управлявший большегрузом свердловчанин заметил, что тот изменил траекторию движения и начал выходить на проезжую часть. Водитель лесовоза попытался экстренно затормозить, однако трагедии избежать не удалось.
Как рассказали редакции в УГИБДД, у водителя не было необходимых сопроводительных документов на груз, поэтому лесовоз отправили на штрафстоянку.