На трассе под Красноуральском большегруз сбил пешехода

Пешеход угодил под колеса фуры на трассе под Красноуральском. Очевидцы сообщают, что неизвестный ходил по дороге ночью и ранним утром.

Фура сбила пешехода на автодороге Екатеринбург-Серов под Красноуральском утром, 17 апреля. Видеозапись с места происшествия выложили подписчики паблика «Екатеринбург-Серов». На записи видно, как большегруз стоит поперек дороги, а позади него на асфальте лежит тело. На дорожном покрытии видны следы шин грузовика. Неподалеку от места происшествия находится машина ГИБДД со включенными проблесковыми маячками. Машин других спецслужб пока нет. Подписчики делятся в комментариях, что неизвестный шел по автодороге ночью и ранним утром. В УГИБДД по Свердловской области TagilCity.ru добавили, что сотрудники госавтоинспекции работают на мест и выясняют все обстоятельства аварии. Подробности обещали рассказать позднее.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter