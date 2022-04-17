Пять пожарных машин тушили огонь в селе Каменского района больше трех часов

Возгорание началось около двух часов ночи на улице Декабристов в селе Маминское Каменского района. По информации ОНД и ПР МЧС Свердловской области, на площади в 200 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки, кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество частного дома.
С огнем боролись 18 человек личного состава на 5 машинах, а также местная добровольная пожарная дружина. В 3 часа ночи спасателям удалось ликвидировать открытое горение, около 6 утра закончить проливку и разбор сгоревших конструкций.
Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются пожарными дознавателями.