Пять пожарных машин тушили огонь в селе Каменского района больше трех часов

Пять пожарных машин тушили огонь в селе Каменского района больше трех часов
Пять пожарных машин тушили огонь в селе Каменского района больше трех часов
Сегодня, 12:55ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Частный дом и надворные постройки площадью более 200 квадратных метров тушили пять нарядов МЧС в селе Каменского района.

Возгорание началось около двух часов ночи на улице Декабристов в селе Маминское Каменского района. По информации ОНД и ПР МЧС Свердловской области, на площади в 200 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки, кровля, перекрытие, стены и домашнее имущество частного дома.

С огнем боролись 18 человек личного состава на 5 машинах, а также местная добровольная пожарная дружина. В 3 часа ночи спасателям удалось ликвидировать открытое горение, около 6 утра закончить проливку и разбор сгоревших конструкций.

Причины возгорания и обстоятельства происшествия устанавливаются пожарными дознавателями.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
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