Любимая УК Валентины Исаевой «грабит» горожан

По словам обитателей многоэтажек, расположенных на Гальяно-Горбуновском массиве Нижнего Тагила, управляющая компания «Стройсервис» необоснованно завышает тарифы на горячее водоснабжение уже не первый год. Еще в марте 2012 года жители отправили коллективные жалобы на действия коммунальщиков во все административные инстанции, включая руководство города, но ответа неполучили. И лишь обращение в областную прокуратуру частично возымело действие.

С помощью компетентных лиц мы произвели сравнительный анализ предъявляемых поставщиком затрат на горячую воду и сумм, которыевзыскивают с нас, и пришли к выводу, чтоза год мы переплатили коммунальщикам 12 миллионов рублей. И это, не считая завышенных тарифов на другие коммунальные услуги сообщилипредставители инициативной группы жителей.

Граждане горожане охотно поделились своими коммунальными анализами с автором этого материала, Выяснилось, дом№1 по ул. Тагилстроевская переплатилУК 1 744 тысячи рублей, на Уральском проспекте 38 – 413 000, в доме №32 рядом -2 миллиона 518, на Дружинина 33 – всего 230 тысяч. Зато на Дружинина 35 – 3 290561 000 и 27 копеек. Еще два дома (Дружинина 35 и Уральский пр.36) обогатили фирму на1 671 603 и 2 312784 целковых.

Все это данные за 2010 год, потому что за прошедший выудить информацию невозможно. Жильцы знают сколько платят, а сколько начисляет «Тагилэнерго»… Простоуказанную информациюподтверждает ируководство центра «Расчета и платежи», а с апреля 2011 года УК все начисления делает сама. И информацией, с «бумагомарателями», естественно, не делится.

А еще есть вполне достоверные сведения о других начислениях. На жилуслуги населению от доблестной фирмы «Стройсервис». Вопреки прошлогоднему постановлению В.Исаевой, УК в минувшем году взимало с граждан всего на 7 копеек больше, но с м2, за уборку. Еще на семь больше за мусоропровод, за лифт – плюс на 38 копеек, аза содержание жилья на 130 копеек.Зато прежней осталась цена за вывоз ТБО.

Спешим пояснить, копейки любят счет, ибо складываются в рубли. То естьесли счастливый до этого собственник квартиры площадью в 60 кв.м. раньше за содержание жилья, например, платил400 рублей, то по инициативеУК ему стали предъявлять 489 целковых. Аналогично мусоропровод – с 25 рублейдо 30, лестничная площадка стала лучше убирать заплюс пять рублей, какподорожал и лифт. Все надбавки нужно умножить на количество квартир, потом на количество месяцев в году… А постановления мэра пусть другие исполняют.

Управляющая компания «Стройсервис», по мнению чиновников мэрии, считается в городе одной из лучших. Коммунальную фирму возглавляет бывший единороссАртем Рубцов, пытавшийся баллотироваться в депутаты гордумы по списку эсеровв марте 2012 года. В этой же УКв ранге замдиректора трудится зять градоначальницы Исаевой Константин Ивашин, а фактический совладелец этой же частнойструктуры – глава администрации Ленинского района города Константин Захаров.

Кстати, раньше он занимал в «Стройсервисе» должность заместителя директора, работая одновременно директором «УК Дзержинского района», где заместителем числился А. Рубцов. После того, какВ. Исаева назначила Захарова руководителем районной администрации, новоиспеченный чиновник переоформил свой коммунальный бизнес на жену Светлану.

Проведитетщательную проверкупо каждому доводу обращения граждан с привлечением специалистов контролирующих органов. При наличии оснований примите в исчерпывающие меры прокурорского реагирования». Документ №7-736-12 зарегистрирован еще в марте, нозакончила ли райпрокуратура проверку «лучшей» - неизвестно гласит тест служебного письма начальника отдела прокуратуры областиОльги Абраровой прокурору Тагилстроевского района Нижнего Тагила ЕвгениюМартынову.

По имеющимся данным, «Стройсервис обслуживает на ГГМ 36 многоэтажных домов. А другая УК – добрую половину территории Дзержинского района. Стоит отметить, по итогам мониторинга госжилинспекции,«УК Дзержинского района» дважды (в четвертом квартале 2011 года и в первом 2012-го)попадала в областной реестр компаний, ненадлежащим образом выполняющих обязанности по эксплуатации и содержанию жилфонда.

А между тем, вчера в квартирах на ГГМбез всякогорода предупреждений отключили горячую воду. Коммунальщики утверждают, что эта мера вынужденная и связана с ремонтом местной котельной, а не с жалобами в прокуратуру жителей. Последние надеются,что хотя бы новый губернатор области наведет порядок в отдельно взятом городе. Впрочем, более радикально настроенные граждане предлагают обратиться сразу к президенту РФ Владимиру Путину.