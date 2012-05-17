На Гальянке отключили горячую воду
17 мая 2012, 09:13Происшествия
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16 мая в квартирах на ГГМ пропала горячая вода. Для многих это стало абсолютной неожиданностью, поскольку объявления, предупреждающие об отключении, висели далеко не на всех подъездах.
В службе ЖКО на вопрос о причинах отказа людям в горячей воде отвечают следующее:
Отключение связано с ремонтом котельной и продолжится неопределенное количество времени.
На просьбу уточнить период каких-либо конкретных дат названо не было. Одно время в городе шел разговор о возможности отключения горячей водыиз-за долгов управляющих компаний, однако дата намечалась на 25 мая.
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