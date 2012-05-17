На Гальянке отключили горячую воду

В службе ЖКО на вопрос о причинах отказа людям в горячей воде отвечают следующее:

Отключение связано с ремонтом котельной и продолжится неопределенное количество времени.

На просьбу уточнить период каких-либо конкретных дат названо не было. Одно время в городе шел разговор о возможности отключения горячей водыиз-за долгов управляющих компаний, однако дата намечалась на 25 мая.