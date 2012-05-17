Нано-дороги на 11 дней. Новый слой асфальта на Вагоностроителей начал крошиться - подрядчик работал в дождь (ФОТО)

И действительно, асфальт, уложенный в дождь, не продержался и две недели. Новое покрытие в районе пересечения Вагоностроителей и Восточного шоссе начало крошиться. Много слов тут не скажешь — публикуем фотографии активистов движения «Тагил без ям», сделанные во время укладки 6 мая, и фотографии, сделанные вечером 17 мая. На фото видны и лужи, и люди под зонтами - прямые доказательства того, что дождь в это время действительно шел. Председатель движения Никита Чапурин сообщил TagilCity.ru, что уже завтра будет передано обращение в «Службу заказчика» и подрядчику.