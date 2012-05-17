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Нано-дороги на 11 дней. Новый слой асфальта на Вагоностроителей начал крошиться - подрядчик работал в дождь (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нано-дороги на 11 дней. Новый слой асфальта на Вагоностроителей начал крошиться - подрядчик работал в дождь (ФОТО)

17 мая 2012, 21:36Происшествия
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