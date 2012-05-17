Тагильчане собираются на поиски 17-летней девочки

Последнее место, где видели Айгун – это Ленинградский проспект, улица, по которой девочка шла на занятия. В тот день она была одета в темно-сиреневую плащевку, трикотажный берет с брошкой, черные с белыми шнурками кеды и серую полосатую кофту. С собой у девочки была сумка с оранжевым ремнем.

Для поиска Айгун полицейские составили список характерных примет девушки: она высокая, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, с длинными волнистыми волосами, с горбинкой и немного искривленным вправо носом и темными глазами. Все сведения о местонахождении девочки правоохранители и близкие просят предоставлять по телефону: 358-71-61 или 02. Оба номера работают круглосуточно.

Между тем тагильчане, неравнодушные к пропаже девочки, проводят сбор на ее поиски. Завтра в 12 часов дня на площади Славы все желающие смогут помочь в поиске Айгун. Кроме того, добровольцы расклеят листовки и опросят жителей района, в котором пропала девочка. Организаторы акции отмечают, что рук для расклейки объявлений очень не хватает и просят о помощи неравнодушных к пропаже девочки людей.

Также тема сбора средств поднялась на форумегородского информационного портала Tagilcity.ru.