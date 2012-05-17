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В Нижнем Тагиле подростки издеваются над ребенком-инвалидом
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле подростки издеваются над ребенком-инвалидом

17 мая 2012, 10:39ПроисшествияВалерия Лошкарева
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