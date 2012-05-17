В Нижнем Тагиле подростки издеваются над ребенком-инвалидом

Все началось позапрошлой зимой. Днем недалеко от дома я катался с горки вместе с друзьями. Вдруг подошли незнакомые парни и стали к нам приставать. Их было четверо, и они были явно старше нас. Я испугался и ушел в свой двор. А они догнали меня, схватили за курточку и повалили на землю. Один из них начал бить меня ногами по животу. Его друзья стояли рядышком и смеялись. Я плакал и просил отпустить, но удары становились все сильнее вспоминает Аким.

Во дворе кроме мальчишек не было ни души, Акиму никто не мог помочь. Вдоволь поиздевавшись над ребенком, под гулкое улюлюканье хулиганы пошли кататься с горки.

Загибаясь, сын вернулся домой. Его живот был в жутких синяках и ссадинах. Аким говорит, что мальчики напали на него просто так, ни с того ни с сего. Не исключаю, что он мог им что-то не то сказать, вот они на него и обозлились. Как бы там ни было, они обошлись с ним очень жестоко рассказывает мама Акима Людмила.

По словам Людмилы, после этого случая ребята стали буквально терроризировать ее сына. Стоило Акиму случайно столкнуться с ними на улице, как на него тут же обрушивалась лавина оскорблений и тумаков. Бил мальчика 13-летний (на тот момент) Андрей Владимиров, а друзья маленького палача потешались над страданиями жертвы.

Чуть ли не каждый день Аким приходил домой в слезах. Они хоть и учатся с ним в разных школах, но живут в соседних домах. Встречи избежать практически невозможно. Куда бы он ни ходил: в магазин, школу или на детскую площадку - везде натыкается на них говорит мама.

Били на глазах у матери

Первые полгода Людмила не вмешивалась в ситуацию, считая это обычными мальчишескими шалостями. Советовала сыну не обращать внимания и давать сдачи. Но что может сделать третьеклассник против нескольких подростков? А пацаны не отставали. В мае прошлого года Аким серьезно заболел. Врачи нашли у мальчика серьезное заболевание почек.

Больше всего я боялась, что это последствия тяжелой травмы, но врачи сказали, что болезнь врожденная. Возможно, ее развитие спровоцировали частые побои и стресс, но… Я не хочу ни на кого наговаривать вздыхает мама.

Акима направили в Екатеринбург на операцию - мальчику должны были удалить почку. За несколько недель до отъезда он вместе с мамой столкнулся со своими мучителями в продуктовом магазине. Людмила сама подошла к обидчикам сына.

«Андрей, Аким очень опасно болен, - мать обратилась к самому старшему, надеясь достучаться до мальчишеской совести. - Любой удар может погубить его».

В ответ подросток нагло рассмеялся матери в лицо. Когда Людмила с сыном вышли на улицу, ребята, громко гогоча, обматерили их. Но на этом не успокоились: Владимиров догнал маму с сыном и пнул Акима в живот прямо у нее на глазах. Женщина попыталась схватить отморозка, но куда ей было управится с великовозрастным балбесом! Парень вырвался и убежал. На улице в этот момент было полно народу, но никто не остановил хулиганов.

На следующий день отчаявшаяся женщина написала заявление в полицию. В этот же день они с Акимом уехали в Екатеринбург на операцию. Акиму пришлось удалить почку.

По приезду домой мать, измученная страхом за жизнь сына, узнала, что в возбуждении уголовного дела ей отказано из-за юного возраста участников конфликта.

После тяжелой операции Аким все лето провел дома, у мальчика не было сил, чтобы выйти на улицу. Осенью Акиму стало лучше, он пошел в четвертый класс. Людмила была уверена, что парни уже забыли про Акима. Но они не захотели отпускать свою жертву. В первый же день как Аким вышел на улицу, он прибежал домой со слезами и в синяках.

«Я мщу!»

Сейчас мама Акима на грани отчаяния: женщина не знает, как ей справиться с этой страшной ситуацией. Силы неравны: с одной стороны - стая уверенных в своей безнаказанности парней. С другой - мать-одиночка с сыном-инвалидом. Есть еще третья сторона - полиция, но она, по словам матери, равнодушно отказывала женщине в помощи. Конечно, за разбирательство, откуда взялись синяки на теле какого-то четвероклассника, звездочки на погонах не получишь, медаль не дадут!

Когда Людмила в очередной раз обратилась в полицию, то опять получила отказ в возбуждении уголовного дела. Полицейские лишь посоветовали ей поговорить с родителями пацанов. После этого, правда, поставили их на учет. И Людмила пошла к матери Владимирова. Светлана Владимирова сама воспитывает сына одна и по-человечески должна была понять, как тяжело маме Акима. Но разговора не получилось. «Никого мой сын не бил. Это ваш на него напал», - хмыкнула Светлана и захлопнула дверь.

Я встретилась с главным зачинщиком травли Андреем Владимировым, приехав к нему домой. Дверь открыл подросток. Чистенький, аккуратно подстриженный парень, нисколько не похожий на оголтелого гопника. Узнав, что я журналист, напрягся. А потом осмелел. «Он назвал меня дураком, вот я ему и отомстил», - ухмыльнулся он.

Выскочившая следом за ним мать испуганно затараторила:

Мать этого парня сама какая-то ненормальная! Избила Андрея в магазине, ногтями ему шею расцарапала. А потом еще на него же заявление пишет. Мой сын, конечно, не подарок. Но зачем она из него изверга делает? говорит Светлана Владимирова, мама Андрея.

Захлопнув перед нами дверь, она заорала на сына: «Ну что, доигрался!!» И ни капли раскаяния…

Нет, я не вовсе не хочу, чтобы Андрей попал в колонию, - Людмила готова простить мучителей. - Я понимаю, что он еще ребенок. Я просто хочу, чтобы моего мальчика оставили в покое!»

Комментарий полиции

«Он состоит у нас на учете, но посадить его не имеем права»

Андрей уже состоит у нас на учете, но мы не можем возбудить против него уголовное дело, ему пока что 14 лет. Но если мы получим еще несколько заявлений от пострадавших, то подросток может попасть в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Его мать тоже состоит на учете как отрицательно влияющий на ребенка родительговорит старший инспектор ПДН Дзержинского отдела полиции Нижнего Тагила Галина Шакула.

Мнение специалиста

Родители должны научить детей не быть как садистами, так и жертвами. Для этого ни в коем случае нельзя давить на ребенка: кричать на него, бить или пренебрегать им. Нужно относиться к нему с уважением. Жертвы часто становятся насильниками. Если ребенок болен и слаб, постарайтесь найти ему сильного друга. Пусть у каждого Чебурашки будет свой крокодил Гена. Детям, которые постоянно подвергаются насилию со стороны сверстников, можно посоветовать только одно - не бойтесь жаловаться, просите о помощи говорит председатель Ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области Георгий Амусин.