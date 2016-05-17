Оскорбленный житель Красноуфимска расчленил свою знакомую и сбежал от правосудия на север Урала

В конце апреля местный тракторист поехал в поле недалеко от границы с Башкирией, чтобы начать пахотные работы. На окраине леса мужчина обнаружил расчлененный труп женщины, который, ко всему прочему, был изуродован дикими животными. На место приехали оперативники, следователи и эксперт-криминалист.

В кратчайшие сроки они установили личность убитой. Ею оказалась 51-летняя жительница села Озерки. Последний раз ее видели жители села Татарская Еманзельга в середине апреля. Оттуда женщина поехала в соседнюю деревню, чтобы погостить у своего 56-летнего знакомого. На прежнем месте жительства мужчину застать не удалось. Оказалось, подозреваемый уехал в один из городов Ямало-Ненецкого автономного округа. Там сыщикам и удалось задержать мужчину.

Подозреваемый признался в жестоком убийстве своей знакомой. Он сообщил, что схватился за нож после того, как услышал оскорбления в свой адрес. В порыве ярости он расправился со своей жертвой, затем вымыл полы от крови, сжег обои, а расчлененное тело оставил в лесу. После чего, убийца уехал в северную часть Урала, где планировал жить и работать до пенсии, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Сейчас задержанный находится под стражей. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Две недели назад свердловские полицейские задержали девушку, которая участвовала в групповом изнасиловании и убийстве школьницы из Братска. Преступница находилась в бегах 7 лет.