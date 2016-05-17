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Оскорбленный житель Красноуфимска расчленил свою знакомую и сбежал от правосудия на север Урала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оскорбленный житель Красноуфимска расчленил свою знакомую и сбежал от правосудия на север Урала

17 мая 2016, 13:50ПроисшествияТимофей Данилов
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