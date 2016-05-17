Сегодня в Нижнем Тагиле на ул. Ермака горел деревянный дом (ФОТО)

На фотографии можно видеть, как деревянную постройку уничтожает пламя, а в небо поднимаются клубы чёрного дыма.

Пламя полыхало сегодня после 15:00. На место пожара выезжало две пожарные машины. С пламенем справились довольно быстро. Сейчас [16:30 – прим. ред.] на месте работает только один сотрудник МЧС сообщила журналистам TagilCity.ru местная жительница – Татьяна Ванеева.

Получить оперативный комментарий от отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила не удалось. Потому дискуссионным остаётся вопрос о том, был ли деревянный дом жилым. Местные жители сообщают о том, что часто видели у сгоревшего дома и в его дворе собаку.

На фото пожар

На фото пепелище после пожара

TagilCity.ru напоминает о том, что при одном из пожаров в Нижнем Тагиле в этом году погибло 7 кошек.