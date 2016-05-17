В Нижнем Тагиле полиция ведет поиски молодого человека: ушел от знакомого и пропал (ФОТО)

Утром 24 апреля 29-летний тагильчанин Евгений Юрьев вышел из квартиры своего приятеля, проживающего на улице Жуковского. До настоящего времени местоположение молодого человека остается неизвестным.

Рост пропавшего около 180 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы и глаза, тонкие губы, брови дугообразные, имеется ямочка на подбородке. Мужчина был одет в серый спортивный костюм, футболку и черную бейсболку, черные кожаные туфли.

Просьба всем, кто располагает какой-либо информацией о местоположении Евгения Юрьева, сообщать по телефонам: 47-71-30 (группа розыска 18-го отдела полиции), 47-71-02 (дежурная часть) или «02».

Напоминаем, уже несколько месяцев полицейские Нижнего Тагила ведут поиски 15-летней девушки.