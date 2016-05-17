В Нижнем Тагиле за 3 дня произошло 6 пожаров: есть погибший (ФОТО)

Днем 13 мая на 154 километре Серовского тракта сгорела «Черри Фора». Предполагается, что иномарка загорелась из-за неисправности узлов механизма.

14 мая около 3-х часов дня из-за короткого замыкания проводки сгорели чердак, крыша и домашние вещи в загородном доме в коллективном саду «Старатель №3». Площадь возгорания составила 36 квадратных метра.

Вечером того же дня сгорел частный дом в поселке Сулем. Хозяин жилища был пьян и пренебрег правилами пожарной безопасности. Тушили огонь 11 человек, в том числе 5 местных жителей. В это же время в поселке Отрадный неизвестные подожгли 20 тюков сена, общей массой 4 тонны.

15 мая в 18:49 в коллективном саду «Дзержинец» полыхала баня на одном из участков. Предполагается, что пожар начался вследствие неосторожного пользования печным оборудованием.

Днем того же дня в частном доме по улице Быкова сгорели надворовые постройки частного дома. В этих постройках располагался пункт приема стеклотары. На пепелище пожарные обнаружили труп женщины, личность которой устанавливается.

Предполагается, что эта женщина без определенного места жительства за небольшую плату работала дворником. Она часто появлялась в пункте приема стеклотары. По имеющейся информации, женщина курила и злоупотребляла спиртным. Пожарные считают, что именно эти пагубные привычки погибшей и стали причиной пожара.