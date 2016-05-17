В центре Нижнего Тагила в аварии пострадал мотоциклист, пытавшийся уйти от полиции

О нём в редакцию TagilCity.ru сообщил читатель Вячеслав:

ДПС преследовали мотоциклиста по проспекту Мира от проспекта Ленина в сторону улицы Циолковского, мотоциклист выехал на перекресток с Циолковского на красный свет и столкнулся с «Опелем», ехавшим на зеленый по Циолковского.

В полиции подтвердили, что инцидент действительно имел место:

Сотрудники ДПС пытались остановить мотоциклиста. Законному требованию тот не подчинился. Полицейские следовали за ним по проспекту Мира. Мотоциклист проехал несколько перекрёстков на запрещающий сигнал светофора пока на перекрёстке Мира-Циолковского не допустил столкновение с автомобилем Opel. В результате мотоциклист получил незначительные повреждения. Госпитализация ему не понадобилась, возможно, благодаря тому, что мотоциклист был в шлеме. По факту совершённых мотоциклистом правонарушений были составлены протоколы рассказал журналисту TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

В полиции добавили, что кроме нарушения правил дорожного движения и неподчинения законным требованиям сотрудников ДПС, у мотоциклиста также не было прав на управление транспортным средством. Вероятно, это и стало причиной, по которой мотоциклист не остановился по требованию полицейских и пытался сбежать от них.

TagilCity.ru напоминает о том, что авария с участием мотоциклиста произошла вчера и на Вагонке. Очевидцы сообщили в TagilCity.ru о том, что по ноге мотоциклиста проехал автомобилист на Hyundai.