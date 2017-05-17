Миллион рублей отсудила у роддома семья из Первоуральска за врачебную ошибку

В родовой женщина провела довольно долгое время. Схватки шли, а ребенок не рождался. Как выяснилось позже, множество врачей, которые осматривали Ксению, не заметили, что у нее неравномерная родовая деятельность. Ребенок сдавливался во время схваток, и у него началась гипоксия.

Женщине давили на живот, применяли медикаменты, вакуум, все процедуры она уже не помнит. Было все как во сне. Ребенка, с ее слов, вытянули силой. Малыш родился в коме, пишет Е1.

У ребенка множество страшных диагнозов: ДЦП, эпилепсия, кисты, поражение ЦНС. Мальчику сейчас 2 года, он не говорит, у него атрофия зрительного нерва, он не может ходить.

Ксения подала в суд на медиков. Слушания длились почти год. Ей удалось добиться признания врачебной ошибки и получить компенсацию в размере одного миллиона рублей.