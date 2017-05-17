Обвинительный приговор вынесен похитителю 570 тысяч рублей у пенсионерки из Нижнего Тагила

Установлено, что осужденный получил от своего товарища наводку на квартиру пожилой женщины, где, со слов информатора, находятся материальные ценности и крупная сумма денег. Мужчины вступили в преступный сговор, и пришли к пенсионерке домой, представившись сотрудниками домоуправления. Пока один злоумышленник отвлекал пенсионерку, второй – похитил у нее деньги в размере 570 тыс. руб.