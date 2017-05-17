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Подростки не нашли конфет на могилах и решили сломать памятники на кладбище в Богдановиче
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подростки не нашли конфет на могилах и решили сломать памятники на кладбище в Богдановиче

17 мая 2017, 07:00Происшествия
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