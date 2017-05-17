Пьяный мужчина разгромил киоск Роспечати в Серове из-за восьми рублей (ВИДЕО)
17 мая 2017, 13:10Происшествия
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В Серове задержан дебошир, который разнес мусорной урной киоск, торгующий печатной продукцией. Мужчине показалось, что его обсчитали на восемь рублей.
Из-за восьми рублей пьяный житель Серова разбил стекла у печатного киоска. Мужчине показалось, что его обманули и недодали восемь рублей сдачи. Он схватил стоящую на улице урну и начал бить стекла, чем напугал продавца, сообщает РИА URA.RU.
Сотрудники полиции задержали нарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 50-летний житель Серова.
После оценки нанесенного материального ущерба будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Пока гражданин задержан на пять суток за появление в пьяном состоянии в общественном месте, сообщает начальник пресс-службы Валерий Горелых.
Видео: Серов Детка
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