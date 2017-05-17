Житель поселка под Асбестом обвиняется в убийстве мужчины, оскорбившего его девушку (ФОТО)
17 мая 2017, 12:15Происшествия
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Следователями Асбеста предъявлено обвинение жителю поселка 101-й квартал. Мужчина обвиняется по статье «убийство».
По версии следствия, обвиняемый вечером 14 мая позвонил потерпевшему и предъявил претензии, сообщая, что тот, якобы, оскорбил его девушку. Не решив вопрос по телефону, мужчина прибыл в квартиру, где находился оппонент, для продолжения диалога. Разговор перерос в конфликт, в ходе которого обвиняемый ранил мужчину ножом.
Злоумышленник пытался оказать помощь потерпевшему, но тот скончался до приезда медиков.
Обвиняемого задержали на месте инцидента. Он пытался запутать следствие и сообщал, что погибший пришел в квартиру уже с ножевым ранением, которое ему нанесли неизвестные на улице. Однако при осмотре места ЧП правоохранители нашли за раковиной орудие убийства, сообщает СК Свердловской области.
Фото: Следственный комитет
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