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Житель поселка под Асбестом обвиняется в убийстве мужчины, оскорбившего его девушку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель поселка под Асбестом обвиняется в убийстве мужчины, оскорбившего его девушку (ФОТО)

17 мая 2017, 12:15Происшествия
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