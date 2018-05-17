Экс-полицейский Шепеленко объявлен в розыск УФССП Нижнего Тагила

В УФССП Нижнего Тагила находятся два исполнительных производства в отношении бывшего полицейского. По одному Шепеленко должен выплатить пострадавшему 72 тысячи рублей. По второму — 5,5 тысяч рублей.

Еще одно исполнительное производство на арест имущества должника в пределах суммы — 375 тысяч рублей, отозвано по заявлению взыскателя.

Напомним, что Дзержинский районный суд удовлетворил иски пострадавших от деятельности нелегального сервиса Шепеленко, который угнал и разбил несколько автомобилей.

В случае, если вам, что либо известно о месте нахождения данного гражданина, просьба сообщить по следующим телефонам: 7(3435) 33-40-31 — Дзержинский районный отдел судебных приставов города Нижнего Тагила УФССП России по Свердловской области, 7 (343) 378-13-19 — дежурная часть, 7 (343) 286-06-53 — телефон доверия.