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Экс-полицейский Шепеленко объявлен в розыск УФССП Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-полицейский Шепеленко объявлен в розыск УФССП Нижнего Тагила

17 мая, 18:20Происшествия
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