«Шкода» врезалась в фонарный столб в ходе полицейской погони в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге 16 мая около 23 часов водитель легкового автомобиля «Шкода Румстер» отказался подчиняться требованиям инспекторов ГИБДД и попытался скрыться. Нарушитель двигался по Сибирскому тракту в сторону разворота к крематорию.

Возле разворота «Шкода» столкнулась с фонарным столбом и повредила дорожный знак. Ее движение остановил второй фонарный столб, возле которого ее и обнаружили прибывшие на место сотрудники полиции.

Водителем «Шкоды» оказался мужчина без каких-либо документов. Его и пассажирку автомобиля госпитализировали с травмами головы. Оба они находились в бессознательном состоянии, сообщает телеканал «ОТВ».

Фото: служба спасения «СОВА»