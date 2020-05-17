На Урале ядовитая змея напала на 9-летнего мальчика

Он был доставлен в Екатеринбург 15 мая для прохождения лечения и наблюдения.

По последним данным в Свердловской области зафиксировано более десятка укусов змей. Кроме того, вчера в группе «Инцидент Нижний Тагил» появился пост о том, что 15 мая около 14-15 часов в районе лыжной базы «Спутник» была обнаружена гадюка.