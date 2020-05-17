На Урале ядовитая змея напала на 9-летнего мальчика
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: Скриншот видео из группы "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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В Тавдинском районе 14 мая на 9-летнего мальчика напала змея и укусила его, сообщает Национальная Служба Санитарной Авиации на своей странице «Вконтакте».
Ребенка сразу же госпитализировали в отделении реанимации.
Он был доставлен в Екатеринбург 15 мая для прохождения лечения и наблюдения.
По последним данным в Свердловской области зафиксировано более десятка укусов змей. Кроме того, вчера в группе «Инцидент Нижний Тагил» появился пост о том, что 15 мая около 14-15 часов в районе лыжной базы «Спутник» была обнаружена гадюка.
ЗмеяВидео
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Видео: группа "Вконтакте" - "Инцидент Нижний Тагил"
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