В селе под Нижним Тагилом семилетний ребенок получил травму в ДТП

Вечером в селе Краснополье водитель автомобиля «Лада-212140» допустил наезд на мальчика 2013 года рождения. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был трезв, его водительский стаж составляет 20 лет, ранее он привлекался к административной отнесенности за нарушение ПДД три раза.