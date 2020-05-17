В селе под Нижним Тагилом семилетний ребенок получил травму в ДТП
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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16 мая под Нижним Тагилом автомобиль «Лада» допустил наезд на ребенка, рассказали в Отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Вечером в селе Краснополье водитель автомобиля «Лада-212140» допустил наезд на мальчика 2013 года рождения. Ребенок переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
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Мальчик получил ушиб левой большеберцовой кости, госпитализация не понадобилась, его отпустили домой.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель был трезв, его водительский стаж составляет 20 лет, ранее он привлекался к административной отнесенности за нарушение ПДД три раза.
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