14 человек эвакуированы из-за пожара в селе под Екатеринбургом

Напомним, 16 мая сообщалось, как пожарные пять часов тушили пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Горел склад пиломатериалов и 12 садовых домов. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой. На месте происшествия для координации действий был развернут штаб пожаротушения. В общей сложности для борьбы с огнем были привлечены силы 155 пожарных и 75 специальных автомобилей.