14 человек эвакуированы из-за пожара в селе под Екатеринбургом

14 человек эвакуированы из-за пожара в селе под Екатеринбургом
14 человек эвакуированы из-за пожара в селе под Екатеринбургом
Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
14 человек были эвакуированы из-за пожара в селе Логиново под Екатеринбургом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора 17 мая в 08.27. На площади в одну тысячу квадратных метров загорелись надворные постройки частного жилого дома.

Чтобы обезопасить население были эвакуированы два ближайших дома. Шесть человек были выведены спасателями, еще восемь - эвакуировались самостоятельно.

Восемь пожарных автомобилей и 18 сотрудников МЧС были направлены для борьбы с огнем. В 09.42 пожар был локализован. В 11.28 спасатели ликвидировали открытое горение. Ведется проливка и разбор сгоревших конструкций.

Напомним, 16 мая сообщалось, как пожарные пять часов тушили пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Горел склад пиломатериалов и 12 садовых домов. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой. На месте происшествия для координации действий был развернут штаб пожаротушения. В общей сложности для борьбы с огнем были привлечены силы 155 пожарных и 75 специальных автомобилей.

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