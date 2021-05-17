14 человек эвакуированы из-за пожара в селе под Екатеринбургом

Вызов поступил на пульт оператора 17 мая в 08.27. На площади в одну тысячу квадратных метров загорелись надворные постройки частного жилого дома.
Чтобы обезопасить население были эвакуированы два ближайших дома. Шесть человек были выведены спасателями, еще восемь - эвакуировались самостоятельно.
Восемь пожарных автомобилей и 18 сотрудников МЧС были направлены для борьбы с огнем. В 09.42 пожар был локализован. В 11.28 спасатели ликвидировали открытое горение. Ведется проливка и разбор сгоревших конструкций.
Напомним, 16 мая сообщалось, как пожарные пять часов тушили пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Горел склад пиломатериалов и 12 садовых домов. Тушение осложнялось высокой горючей нагрузкой. На месте происшествия для координации действий был развернут штаб пожаротушения. В общей сложности для борьбы с огнем были привлечены силы 155 пожарных и 75 специальных автомобилей.