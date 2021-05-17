Баня, надворные постройки и животные сгорели во время пожара в Черноисточинске вечером 16 мая. По факту пожара организована прокурорская проверка.

Воскресный пожар в поселке Черноисточинск на улице Свердлова начался около 17.30 с бани, затем огонь перекинулся на соседние строения. Масштаб бедствия ужасный. Сгорели бани, надворные постройки и животные. На месте пожара с огнем сражались три пожарных расчета и две скорые. Пострадали люди, рассказала сообществу «ЧП Нижний Тагил» очевидица происшествия. По данным пресс-службы регионального МЧС, пожар разбушевался на площади 20 квадратных метров. В итоге сгорели надворные постройки и частная баня. Информацию о пострадавших людях в результате данного пожара в ОНД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru не подтвердили. Возможно, кому-то стало плохо, «прихватило» сердце и понадобилась помощь медиков, прокомментировали в отделе надзорной деятельности. На тушение пожара, который удалось ликвидировать в течение 5 минут, выезжали 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Напомним, 15 мая готовая продукция деревопереработки воспламенилась на улице Шевченко в Нижнем Тагиле. В общей сложности площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Готовая продукция деревопереработки сгорела в Нижнем Тагиле

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