Баня, надворные постройки и животные сгорели во время пожара в Черноисточинске

Баня, надворные постройки и животные сгорели во время пожара в Черноисточинске
Баня, надворные постройки и животные сгорели во время пожара в Черноисточинске
Сегодня, 14:07ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Баня, надворные постройки и животные сгорели во время пожара в Черноисточинске вечером 16 мая. По факту пожара организована прокурорская проверка.

Воскресный пожар в поселке Черноисточинск на улице Свердлова начался около 17.30 с бани, затем огонь перекинулся на соседние строения.

Масштаб бедствия ужасный. Сгорели бани, надворные постройки и животные. На месте пожара с огнем сражались три пожарных расчета и две скорые. Пострадали люди, рассказала сообществу «ЧП Нижний Тагил» очевидица происшествия.

По данным пресс-службы регионального МЧС, пожар разбушевался на площади 20 квадратных метров. В итоге сгорели надворные постройки и частная баня.

Информацию о пострадавших людях в результате данного пожара в ОНД Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru не подтвердили.

Возможно, кому-то стало плохо, «прихватило» сердце и понадобилась помощь медиков, прокомментировали в отделе надзорной деятельности.

На тушение пожара, который удалось ликвидировать в течение 5 минут, выезжали 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

Напомним, 15 мая готовая продукция деревопереработки воспламенилась на улице Шевченко в Нижнем Тагиле. В общей сложности площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

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