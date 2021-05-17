Екатеринбуржец напал на водителя скорой и избил его из-за парковки

Нетрезвый автомобилист напал на водителя скорой, избил его и сломал зеркало на спецавтомобиле. Мужчине не понравилось, как припарковался водитель, доставивший бригаду медиков на вызов.

Инцидент случился вечером, 16 мая, на улице Фурманова, 125 в Екатеринбурге, куда бригада скорой помощи прибыла на вызов к пациенту. Мужчине на KIA не понравилось, как припарковался водитель скорой у подъезда. Он сломал на автомобиле зеркало и напал с кулаками на водителя. К месту происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, нападавший автомобилист был пьян. Его доставили в отдел полиции для установления личности и всех обстоятельств конфликта. Напомним, 2 февраля в Екатеринбурге пьяный мужчина, которого госпитализировали в больницу, прямо в автомобиле скорой помощи избил фельдшера. В Екатеринбурге пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи

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