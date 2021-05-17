Екатеринбуржец напал на водителя скорой и избил его из-за парковки

Инцидент случился вечером, 16 мая, на улице Фурманова, 125 в Екатеринбурге, куда бригада скорой помощи прибыла на вызов к пациенту. Мужчине на KIA не понравилось, как припарковался водитель скорой у подъезда. Он сломал на автомобиле зеркало и напал с кулаками на водителя.
К месту происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.
По предварительным данным, нападавший автомобилист был пьян. Его доставили в отдел полиции для установления личности и всех обстоятельств конфликта.
Напомним, 2 февраля в Екатеринбурге пьяный мужчина, которого госпитализировали в больницу, прямо в автомобиле скорой помощи избил фельдшера.