Екатеринбуржец напал на водителя скорой и избил его из-за парковки

Екатеринбуржец напал на водителя скорой и избил его из-за парковки
Екатеринбуржец напал на водителя скорой и избил его из-за парковки
Сегодня, 08:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Нетрезвый автомобилист напал на водителя скорой, избил его и сломал зеркало на спецавтомобиле. Мужчине не понравилось, как припарковался водитель, доставивший бригаду медиков на вызов.

Инцидент случился вечером, 16 мая, на улице Фурманова, 125 в Екатеринбурге, куда бригада скорой помощи прибыла на вызов к пациенту. Мужчине на KIA не понравилось, как припарковался водитель скорой у подъезда. Он сломал на автомобиле зеркало и напал с кулаками на водителя.

К месту происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, нападавший автомобилист был пьян. Его доставили в отдел полиции для установления личности и всех обстоятельств конфликта.

Напомним, 2 февраля в Екатеринбурге пьяный мужчина, которого госпитализировали в больницу, прямо в автомобиле скорой помощи избил фельдшера.

Сюжеты:
Екатеринбург
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