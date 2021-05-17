Может загореться соседнее здание: в Екатеринбурге вспыхнул двухэтажный нежилой дом

Может загореться соседнее здание: в Екатеринбурге вспыхнул двухэтажный нежилой дом
Может загореться соседнее здание: в Екатеринбурге вспыхнул двухэтажный нежилой дом
Сегодня, 23:00ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Двухэтажный дом загорелся в Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш. Существует угроза, что огонь может перекинуться на соседнее здание.

Инцидент случился вечером 17 мая на улице Самаркандской. По словам очевидцев, на данный момент в здании никто не проживает, его расселили неделю назад.

Ощущение, что огонь перекинется на соседнее здание, до которого буквально рукой подать,рассказали свидетели изданию Е1.

Информацию о происшествии также подтвердили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. Оперативная информация гласит, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Напомним, в Свердловской области продолжаются лесные пожары. 15 мая сообщалось о возгорании массива под Екатеринбургом.

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Екатеринбург
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