Может загореться соседнее здание: в Екатеринбурге вспыхнул двухэтажный нежилой дом

Двухэтажный дом загорелся в Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш. Существует угроза, что огонь может перекинуться на соседнее здание.

Инцидент случился вечером 17 мая на улице Самаркандской. По словам очевидцев, на данный момент в здании никто не проживает, его расселили неделю назад. Ощущение, что огонь перекинется на соседнее здание, до которого буквально рукой подать,рассказали свидетели изданию Е1. Информацию о происшествии также подтвердили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. Оперативная информация гласит, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Напомним, в Свердловской области продолжаются лесные пожары. 15 мая сообщалось о возгорании массива под Екатеринбургом. В Свердловской области продолжаются лесные пожары

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