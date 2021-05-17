Отец троих детей погиб в лобовом ДТП под Серовом

Отец троих детей погиб в лобовом ДТП под Серовом
Отец троих детей погиб в лобовом ДТП под Серовом
Сегодня, 13:19ПроисшествияФото: отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области
33-летний отец троих детей на отечественной легковушке погиб в лобовом ДТП под Серовом. В него въехала иномарка с компанией внутри, накануне употреблявшая спиртное.

Смертельная авария произошла ранним утром в воскресенье, 16 мая, на автодороге Сосьва — Восточный. 25-летний водитель Chevrolet Lacetti ехал со стороны поселка Восточный в направлении Сосьвы, когда выехал на «встречку» и столкнулся с «ВАЗ 2109», рассказали у УГИБДД по Свердловской области.

В результате водитель «девятки» погиб на месте происшествия, у него остались супруга и трое детей.

Травмы получили водитель Chevrolet и 25-летний пассажир, находившийся на заднем пассажирском сиденье. Они были госпитализированы в Серовскую и Сосьвинскую больницы.

По данным ГИБДД, в иномарке ехали четыре человека, все они не были пристегнуты ремнями безопасности. Один из членов компании пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что они катались, а накануне выпивали.

Установлено, что ранее водитель, устроивший смертельную аварию, уже привлекался за езду в пьяном виде. Был ли он пьян в это раз, определит медосвидетельствование. Кровь обоих водителей взята на анализ.

Напомним, 10 мая в лобовом столкновении под Арамилем погиб водитель легковушки. После аварии он был доставлен в больницу, но спасти его врачам не удалось.

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