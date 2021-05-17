Полиция оцепила сквер: у ж/д вокзала в Екатеринбурге обезврежен мужчина с ножом

Полиция оцепила сквер: у ж/д вокзала в Екатеринбурге обезврежен мужчина с ножом
Полиция оцепила сквер: у ж/д вокзала в Екатеринбурге обезврежен мужчина с ножом
Сегодня, 12:37ПроисшествияФото: E1.ru
Сквер у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге оцепили полицейские. По словам очевидцев, в нем был застрелен мужчина с ножом, нападавший на прохожих.

Прохожие рассказали о звуках нескольких выстрелов. Неизвестный начал резать людей ножом и он был застрелен, рассказала читательница E1.

От рук злоумышленника могли пострадать трое прохожих, по словам других очевидцев.

В пресс-службе МВД по Екатеринбургу не опровергли и не подтвердили факт произошедшего, но отметили, что есть пострадавшие. В настоящий момент сквер оцеплен полицией, территория огорожена красными лентами.

Напомним, 11 мая 19-летний парень расстрелял учителей и учеников школы в Казани. Дети спасаясь от убийцы выпрыгивали в окно. Девять человек погибли.

Сюжеты:
Екатеринбург
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