Полиция оцепила сквер: у ж/д вокзала в Екатеринбурге обезврежен мужчина с ножом

Прохожие рассказали о звуках нескольких выстрелов. Неизвестный начал резать людей ножом и он был застрелен, рассказала читательница E1.
От рук злоумышленника могли пострадать трое прохожих, по словам других очевидцев.
В пресс-службе МВД по Екатеринбургу не опровергли и не подтвердили факт произошедшего, но отметили, что есть пострадавшие. В настоящий момент сквер оцеплен полицией, территория огорожена красными лентами.
Напомним, 11 мая 19-летний парень расстрелял учителей и учеников школы в Казани. Дети спасаясь от убийцы выпрыгивали в окно. Девять человек погибли.