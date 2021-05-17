Пожарные несколько дней не могут потушить возгорание рядом с поселком Рефтинский

Пожарные несколько дней не могут потушить возгорание рядом с поселком Рефтинский
Пожарные несколько дней не могут потушить возгорание рядом с поселком Рефтинский
Сегодня, 21:45ПроисшествияФото: скриншот видео URA.RU
Пожарные несколько дней пытаются потушить возгорание возле поселка Рефтинский.

Спасателям непросто подобраться к местам пожара, поскольку их окружают лес и болота. Также огнеборцы передают, что не хватает техники и помощи других спасателей. На данный момент пожар подобрался птицефабрике, а жители поселка и всего Асбеста жалуются на дым, пишет Ура.ру.

В этом районе несколько десятков точек возгорания, однако в региональном МЧС сообщают, что пожар локализован, и угрозы населенным пунктам нет,сообщают очевидцы происходящего.

Видео:URA.RU

Напомним, 15 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram о том, как происходит тушение лесного пожара рядом с поселком Рефтинский.

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