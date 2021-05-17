Пожарные несколько дней не могут потушить возгорание рядом с поселком Рефтинский

Спасателям непросто подобраться к местам пожара, поскольку их окружают лес и болота. Также огнеборцы передают, что не хватает техники и помощи других спасателей. На данный момент пожар подобрался птицефабрике, а жители поселка и всего Асбеста жалуются на дым, пишет Ура.ру.