Пожарные несколько дней не могут потушить возгорание рядом с поселком Рефтинский

Спасателям непросто подобраться к местам пожара, поскольку их окружают лес и болота. Также огнеборцы передают, что не хватает техники и помощи других спасателей. На данный момент пожар подобрался птицефабрике, а жители поселка и всего Асбеста жалуются на дым, пишет Ура.ру.
В этом районе несколько десятков точек возгорания, однако в региональном МЧС сообщают, что пожар локализован, и угрозы населенным пунктам нет,сообщают очевидцы происходящего.
Напомним, 15 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram о том, как происходит тушение лесного пожара рядом с поселком Рефтинский.