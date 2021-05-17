«Пусть все горят»: мужчина из мести поджог дом в Серове во время прямого эфира

36-летний житель Серова решил из мести товарищу совершить поджог двухэтажного дома в прямом эфире. Он начал трансляцию в «Одноклассниках», на которой заявил зрителям, что устроит пожар.

Уралец сказал, что в доме проживает его знакомый, который ему соврал. Также мужчина выразил безразличие к тому, что может попасть в тюрьму. Пусть все горят. У меня есть топливо. Я буду смотреть и снимать. Мне все равно, что я попаду в тюрьму, но за базар надо отвечать,объяснил свердловчанин. Зайдя в подъезд, мужчина облил полы бензином, после чего бросил спичку. Он выбежал из дома, когда увидел, что вспыхнуло пламя. Дальше уралец, держа два ножа, наблюдал за тем, что будет происходить вокруг дома. Когда мужчина понял, что полиция и пожарные не едут, он решил проверить подъезд, но там дыма и огня уже не было. Инцидент подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он сказал, что о поджоге сообщили местные жители. Подозреваемый был задержан, пишет «КП-Екатеринбург». Отмечается, что ранее мужчина уже приходил к дому своему знакомого. Во время застолья гость поцеловал жену хозяина, из-за чего произошла ссоры. Напомним, 17 мая стало известно, что свердловчанину грозит до пяти лет тюрьмы за поджог психиатрической больницы в Каменске-Уральском из-за личной неприязни к сотрудникам медучреждения. За поджог психиатрической больницы свердловчанину грозит до 5 лет тюрьмы

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