Уголовное дело возбуждено после убийства трех человек в Екатеринбурге

Уголовное дело возбуждено после убийства трех человек в Екатеринбурге
Уголовное дело возбуждено после убийства трех человек в Екатеринбурге
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
По факту убийства трех человек у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили личности подозреваемого и одного из убитых.

Нападавшим оказался безработный мужчина 1987 года рождения. Ранее не судим, проживает в селе Ерзовское в Свердловской области. Известно, что он госпитализирован в ГБ №23 с ножевыми ранениями. Уточняется наличие у него огнестрельных ран, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Один из погибших родился в 1987 году. Являлся жителем Пермского края.

На месте преступления было обнаружено орудие - колюще-режущий предмет со следами бурого цвета. А также несколько гильз от пистолета сотрудника МВД.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц) и по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.

На месте происшествия продолжаются мероприятия усиленной оперативной группой. Применяется криминалистическая техника. По делу будет назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, происшествие случилось утром 17 мая 2021 года в сквере имени Джавахарлала Неру в Екатеринбурге. Мужчина зарезал троих собутыльников и напал на представителя власти. Сообщается, что в его сторону был совершен выстрел стражем порядки. Нападавшего госпитализировали.

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Екатеринбург
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