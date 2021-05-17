Зарезавший троих собутыльников мужчина был подстрелен полицейскими в Екатеринбурге

Зарезавший троих собутыльников мужчина был подстрелен полицейскими в Екатеринбурге
Зарезавший троих собутыльников мужчина был подстрелен полицейскими в Екатеринбурге
Сегодня, 12:52ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru

Тройное убийство произошло в парке в Екатеринбурге

Зарезавший троих собутыльников из-за пьяного конфликта мужчина набросился с ножом на полицейских и был подстрелен у ж/д вокзала в Екатеринбурге.

По предварительной информации, трое мужчин были убиты в ходе распития спиртных напитков. На месте работают следователи, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

На место прибыли полицейские и попытались задержать подозреваемого. Однако он набросился с ножом на представителей власти, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сначала страж порядка сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не возымело эффекта. В результате мужчина был ранен, а затем госпитализирован, уточнил полковник Горелых.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личности погибших. Отмечается, что помощь в задержании подозреваемого оказали трое военнослужащих, патрулировавших территорию.

Более подробную информацию в пресс-службах ведомств пообещали предоставить позднее.

Напомним, происшествие случилось 17 мая. Из-за убийства был оцеплен сквер у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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