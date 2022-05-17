Дело о краже светофора в Нижнем Тагиле направлено в суд

В суд для рассмотрения направлено уголовное дело по факту кражи светофора, которая произошла в марте 2022 года на перегоне станций Нижняя Тура — ГРЭС в Нижнем Тагиле.

Похитителем светофора оказался житель Нижней Туры 1967 года рождения. Свою вину он признал и рассказал, что украденный им светофор он приглядел в 2021 году. Мужчина его украл для того, чтобы сдать металлические части в металлолом. За них свердловчанину отдали полторы тысячи рублей, рассказали в пресс-службе ЛО МВД России Нижнего Тагила. Так как в результате кражи мужчина нанес ущерб Свердловской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» в размере более 15 тысяч рублей, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Напомним, в Екатеринбурге неизвестный мужчина украл велосипед из дома на улице Куйбышева, цена которого составляет 25 тысяч рублей. Факт кражи запечатлен на камерах видеонаблюдения. В Екатеринбурге на видео засветился суетливый вор велосипедов

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