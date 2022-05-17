Двух бросающих с балкона «бомбочки» юных тагильчанок проверят полицейские

Двух бросающих с балкона «бомбочки» юных тагильчанок проверят полицейские
Двух бросающих с балкона «бомбочки» юных тагильчанок проверят полицейские
Вчера, 11:50ПроисшествияФото: ♡ Беременность♡ Родители ♡ Дети. Нижний Тагил
Подростки, на которых пожаловались тагильчане в соцсетях, стали объектами проверки полицейских. Двух девушек, которые кидались с третьего этажа тёмными полиэтиленовыми пакетами с жидкостью, проверят в МУ МВД России «Нижнетагильское».

После обращения TagilCity.ru в полицию Нижнего Тагила с вопросами по происшествию на улице Фрунзе, 15, правоохранители решили провести проверку по данному факту.

Об этом редакции сообщили в пресс-службе ведомства. Две девушки, которые с третьего этажа с балкона бросали на прохожих тёмные мусорные пакеты с жидкостью внутри, стали объектами проверки полицейских из ОП № 16. Обращение TagilCity.ru было перерегистрировано в Книгу учёта сообщений о преступлениях и правонарушениях (КУСП) дежурной части полиции Нижнего Тагила.

По результатам проверки силовики примут решение, заводить ли в отношении девочек дело.

Напомним, инцидент произошел возле физкабинета детской горбольницы Нижнего Тагила на Фрунзе, 15 в конце апреля. Очевидцы происшествия выложили в соцсети фото юных злоумышленник.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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