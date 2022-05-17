Двух бросающих с балкона «бомбочки» юных тагильчанок проверят полицейские

После обращения TagilCity.ru в полицию Нижнего Тагила с вопросами по происшествию на улице Фрунзе, 15, правоохранители решили провести проверку по данному факту.
Об этом редакции сообщили в пресс-службе ведомства. Две девушки, которые с третьего этажа с балкона бросали на прохожих тёмные мусорные пакеты с жидкостью внутри, стали объектами проверки полицейских из ОП № 16. Обращение TagilCity.ru было перерегистрировано в Книгу учёта сообщений о преступлениях и правонарушениях (КУСП) дежурной части полиции Нижнего Тагила.
По результатам проверки силовики примут решение, заводить ли в отношении девочек дело.
Напомним, инцидент произошел возле физкабинета детской горбольницы Нижнего Тагила на Фрунзе, 15 в конце апреля. Очевидцы происшествия выложили в соцсети фото юных злоумышленник.