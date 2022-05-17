Муж сбежавшей Кристины Кель подал на развод и лишение родительских прав

Муж сбежавшей Кристины Кель подал на развод и лишение родительских прав
Муж сбежавшей Кристины Кель подал на развод и лишение родительских прав
Вчера, 16:00ПроисшествияФото: pixabay.com
Супруг екатеринбурженки, которая сбежала от него в Тюмень, будет подавать на развод, потому что девушка отказалась вернуться домой и выйти на связь.

Муж сбежавшей Кристины Кель подал на развод и лишение матери прав в связи с тем, что найденная девушка не собирается возвращаться в семью.

Напомним, ранее волонтеры и полицейские вели поиски молодой матери из Екатеринбурга. Девушку нашли в Тюмени, однако на звонки она до сих пор не ответила и в семью вернуться не пожелала.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», в объяснительном письме девушка сообщила, что выходить на связь не желает. Отец семимесячного сына и муж Кристины сообщил изданию, что родители девушки не искали ее во время пропажи. В настоящий момент он задался целью развестись и лишить девушку прав на ребенка.

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