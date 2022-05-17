NashStore подвергся серьезной кибератаке в день запуска, сообщают «Новые известия» со ссылкой на русский магазин приложений, разработанный по аналогии с Аpp Store и Google Play.
Ранее в официальных ресурсах магазина было анонсировано, что запуск NashStore произойдет 16 мая в 12:30. Но минутой ранее объявили, что платформу атаковали.
Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой,сказано в официальном сообщении.
Отмечается, что магазин разработала платформа АНО «Цифровые платформы». В каталоге фирмы имеется свыше тысячи приложений. Платформа разрабатывалась в качестве альтернативы обычным магазинам приложений.