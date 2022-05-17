NashStore подвергся серьезной кибератаке в день запуска

NashStore подвергся серьезной кибератаке в день запуска
NashStore подвергся серьезной кибератаке в день запуска
Вчера, 11:26ПроисшествияФото: pixabay.com
NashStore атаковали хакеры в день запуска. Доступ на сайт работает с перебоями.

NashStore подвергся серьезной кибератаке в день запуска, сообщают «Новые известия» со ссылкой на русский магазин приложений, разработанный по аналогии с Аpp Store и Google Play.

Ранее в официальных ресурсах магазина было анонсировано, что запуск NashStore произойдет 16 мая в 12:30. Но минутой ранее объявили, что платформу атаковали.

Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой,сказано в официальном сообщении.

Отмечается, что магазин разработала платформа АНО «Цифровые платформы». В каталоге фирмы имеется свыше тысячи приложений. Платформа разрабатывалась в качестве альтернативы обычным магазинам приложений.

Материалы по теме:
атакахакерская атака#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы