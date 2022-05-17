Прапорщик из Екатеринбурга погиб при выполнении боевого задания на Украине

Стало известно о гибели еще одного военного в ходе спецоперации на Украине. Это военный из Екатеринбурга Малик Ахтаров. Ему было 30 лет.

Он получил тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания и погиб 11 мая 2022 года. О случившемся сообщили в пресс-центре школы № 97, где Малик учился с 5 по 9 класс. Похороны прошли в Арамили 14 мая. Друзья отзываются о погибшем как о добром, отзывчивом мужчине, который много времени посвящал семье. По словам одной из знакомых Малика, он был хорошо воспитан. После армии решил служить дальше. По ее словам, в последнее время он с семьей не проживал в Истоке, но бывал у родителей. У него осталась младшая сестра. Много времени погибший уделял футболу и гонкам. Он регулярно принимал участие в чемпионате УрФО по дрифту. По словам еще одного знакомого, Малик был неконфликтным и отправился на спецоперацию по долгу службы. Он гордится тем, что прапорщик погиб в бою как герой, пишет «КП-Екатеринбург». У Малика также осталась жена и двое сыновей. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине (обновляется)

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