Прапорщик из Екатеринбурга погиб при выполнении боевого задания на Украине

Прапорщик из Екатеринбурга погиб при выполнении боевого задания на Украине
Прапорщик из Екатеринбурга погиб при выполнении боевого задания на Украине
Вчера, 08:29ПроисшествияФото: школа №97 Вконтакте
Стало известно о гибели еще одного военного в ходе спецоперации на Украине. Это военный из Екатеринбурга Малик Ахтаров. Ему было 30 лет.

Он получил тяжелое ранение в ходе выполнения боевого задания и погиб 11 мая 2022 года. О случившемся сообщили в пресс-центре школы № 97, где Малик учился с 5 по 9 класс. Похороны прошли в Арамили 14 мая.

Друзья отзываются о погибшем как о добром, отзывчивом мужчине, который много времени посвящал семье.

По словам одной из знакомых Малика, он был хорошо воспитан. После армии решил служить дальше. По ее словам, в последнее время он с семьей не проживал в Истоке, но бывал у родителей. У него осталась младшая сестра.

Много времени погибший уделял футболу и гонкам. Он регулярно принимал участие в чемпионате УрФО по дрифту.

По словам еще одного знакомого, Малик был неконфликтным и отправился на спецоперацию по долгу службы. Он гордится тем, что прапорщик погиб в бою как герой, пишет «КП-Екатеринбург».

У Малика также осталась жена и двое сыновей.

Сюжеты:
Операция на Украине
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