Сбежавшего из психбольницы в Екатеринбурге опасного преступника нашли

Сбежавшего из психбольницы в Екатеринбурге опасного преступника нашли
Сбежавшего из психбольницы в Екатеринбурге опасного преступника нашли
Вчера, 10:04ПроисшествияФото: pixabay.com
В Екатеринбурге полицейские нашли осужденного за убийство психбольного, который сбежал из психлечебницы при помощи приема у стоматолога.

Сбежавшего из психбольницы в Екатеринбурге опасного преступника, осужденного за убийство, нашли. Ранее пациент психлечебницы сумел сбежать, когда его привезли к стоматологу.

29-летнего преступника вернули обратно, сообщает Telegram «Свет Екатеринбург» со ссылкой на главврача психбольницы №3 Антона Токаря.

О произошедшем стало известно вчера, 16 мая. Мужчине удалось бежать, едва ли с него успели снять смирительную рубашку на приеме у доктора. Он растолкал докторов и убежал. Оперативно догнать его не удалось, поэтому пришлось объявить мужчину в розыск.

К вечеру того же дня сбежавшего поймали.

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