Сбежавшего из психбольницы в Екатеринбурге опасного преступника нашли

В Екатеринбурге полицейские нашли осужденного за убийство психбольного, который сбежал из психлечебницы при помощи приема у стоматолога.

Сбежавшего из психбольницы в Екатеринбурге опасного преступника, осужденного за убийство, нашли. Ранее пациент психлечебницы сумел сбежать, когда его привезли к стоматологу. 29-летнего преступника вернули обратно, сообщает Telegram «Свет Екатеринбург» со ссылкой на главврача психбольницы №3 Антона Токаря. О произошедшем стало известно вчера, 16 мая. Мужчине удалось бежать, едва ли с него успели снять смирительную рубашку на приеме у доктора. Он растолкал докторов и убежал. Оперативно догнать его не удалось, поэтому пришлось объявить мужчину в розыск. К вечеру того же дня сбежавшего поймали.

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