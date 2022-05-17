Сбежавший из психбольницы Екатеринбурга в прошлом убил бабушку и сжег квартиру

29-летний преступник, сбежавший из психлечебницы в Екатеринбурге, попал туда после убийства пожилой женщины, дружившей с его бабушкой.

Стало известно, что сбежавший из психбольницы преступник в прошлом убил свою бабушку и сжег квартиру. К настоящему моменту мужчину уже нашли и вернули обратно на принудительное лечение. Напомним, 29-летнему Евгению Николаеву удалось сбежать из лечебницы в момент, когда его привели на прием к стоматологу. Стало известно, какие преступления он совершал. Как сообщает «КП-Екатеринбург», в 2017 году его задержали за убийство 83-летней старушки, которая была подругой его бабушки. Он убил женщину в ее квартире, затем сжег жилье и скрылся. Известно, что убитая женщина ранее давала Николаеву деньги. Свой поступок преступник объяснил тем, что находился под наркотиками и был невменяем.

Материалы по теме: Сбежавшего из психбольницы в Екатеринбурге опасного преступника нашли

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter