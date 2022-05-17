Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до 18 мая

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до 18 мая
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено до 18 мая
Вчера, 14:59ПроисшествияФото: pixabay.com
На территории всей Свердловской области на протяжении двух дней может наблюдаться сильный ветер.

Неблагоприятная погода продлится в Свердловской области до 18 мая, сообщает главное управление ЧС по Свердловской области. В этот период порывы ветра могут доходить до 17 м/с.

18 мая ожидается облачная с прояснениями погода, а также дожди и грозы. В ночное время температура воздуха будет составлять примерно +4,+9°, днем +15, +20°.

Угроза возникновения ЧС велика на всей территории региона, в особенности на объектах ТЭК и ЖКХ. Из-за сильного ветра вероятен выход из строя оборудования. Из-за этого могут возникнуть перебои с электричеством.

Также может быть повреждена кровля домов, имеется угроза повреждения припаркованных во дворах авто. Рекламные конструкции тоже могут слетать, также как и деревья. Имеется и риск природных пожаров

Поэтому гражданам советуют соблюдать правила безопасности. Не стоит прятаться от грозы под деревьями, ходить вблизи крыш, а в период сильных ветров выходить на улицу. Властей обязали быть начеку для недопущения ЧП и быстрой ликвидации последствий.

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Новости УрФО
погодаветер#2
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