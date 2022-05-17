Список «трасс смерти» опубликовала Свердловская ГИБДД

Список «трасс смерти» опубликовала Свердловская ГИБДД
Список «трасс смерти» опубликовала Свердловская ГИБДД
Вчера, 16:38ПроисшествияФото: pixabay.com
Автоинспекторы Свердловской области назвали дороги, связывающие Екатеринбург с Пермью, Тюменью, Алапаевском и Серовом самыми опасными.

Свердловская ГИБДД опубликовала список «трасс смерти». Это перечень самых аварийных автодорог. Информацию сообщает УГИБДД по Свердловской области

Таковыми признали дороги, связывающие Екатеринбург с Пермью, Тюменью, Алапаевском и Серовом. По данным замначальника отдела надзорной деятельности регионального УГИБДДа Леонид Лиханова, с начала года на дорогах области произошло 726 аварий, из них 106 с летальным исходом. Еще 917 граждан были травмированы.

Самые распространенные причины ДТП – выезд на встречную полосу, превышение скорости в плохую погоду, несоблюдение ПДД на перекрестках, и при обгонах, а также нарушение дистанции между авто.

А еще почти треть произошедших аварий связаны с наездами на пешеходов. Чаще всего это происходит после захода солнца, когда видимость плохая.

Самыми опасными населенными пунктами для пешеходов назвали Екатеринбург, Сысерть, Заречный, Березовский и Краснотурьинск, а также Нижние Серги и Ревду.

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