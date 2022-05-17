Список «трасс смерти» опубликовала Свердловская ГИБДД

Таковыми признали дороги, связывающие Екатеринбург с Пермью, Тюменью, Алапаевском и Серовом. По данным замначальника отдела надзорной деятельности регионального УГИБДДа Леонид Лиханова, с начала года на дорогах области произошло 726 аварий, из них 106 с летальным исходом. Еще 917 граждан были травмированы.