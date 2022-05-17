Стали известны подробности жестокого избиения толпой подростков в Нижнем Тагиле

Выяснились новые обстоятельства инцидента с подростками, которые избили мужчину за сделанное им замечание в их адрес. Происшествие случилось вечером 12 мая в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

В одном из дворов вечером группа 12-15-летних подростков, которых было примерно 15-20 человек, сильно шумели и не слишком адекватно себя вели. Проходящий мимо них мужчина сделал им замечание. В ответ подростки накинулись на человека и стали его жестоко бить, пишет «Инцидент Нижний Тагил». По словам очевидицы, несколько прохожих мужчин вмешались в нападение. Подростки сперва разбежались, а после снова набросились на мужчину и тех, кто за него заступился. Били бутылками, кирпичами, пинали в голову... Через какое-то время приехала полиция, вызванная жителями домов, которые находились в том же дворе. Мужчина, который первый пострадал от хулиганов, был доставлен в больницу. Одному из прохожих, вступившихся за него, была оказана медпомощь в травмпункте. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что по факту группового избиения проводится проверка. Личности нападавших установлены, пятеро хулиганов находятся в отделении полиции. Напомним, недавно в Нижнем Тагиле группа подростков жестоко избила нескольких сверстников. По этому происшествию также организована проверка. Толпа подростков избила мужчину за замечание в Нижнем Тагиле

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