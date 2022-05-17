Свердловчанин пытался застрелить рыбаков и задушить отказавшую ему в интиме женщину

В Атчинском районе Екатеринбурга местный житель стрелял своих приятелей, а также пытался изнасиловать знакомую, за что получил тюремный срок.

Житель Артинского района пытался застрелить друзей-рыбаков и задушить отказавшую ему в интиме женщину. За это его приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Речь идет о местном жителе Владимире Калинине, которого признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, попытку изнасилования и угрозу убийством. Известно, что 10 августа 2020 года мужчина, находясь на рыбалке с 3 приятелями, распивал алкоголь. Затем он предложил товарищам заехать к нему домой за деньгами. В квартире он взял ружье 12 калибра, вышел на площадку перед домом и выстрелил в друзей. Мужчины поторопились скрыться на машине. Позднее, 18 сентября 2021 года Калинин, будучи пьяным, пришел без приглашения в гости к женщине. Он предложил ей интимную связь, но та отказалась. Тогда он стал душить ее, угрожая расправой. Все обошлось, так как женщина успела позвонить мужу. Мужчина прибежал на помощь и оттащил от супруги злоумышленника. Женщина к этому моменту была без сознания. После этого злоумышленник попытался зарезать супруга пострадавшей. В результате Калинина посадили на 12 лет. Приговор еще не вступил в силу.

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