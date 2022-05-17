Толпа подростков избила мужчину за замечание в Нижнем Тагиле

Рядом с подъездом дома на ул. Оржоникидзе в Нижнем Тагиле толпа из 10 тинейджеров избила мужчину. Ему пришлось ехать в травмпункт.

В Нижнем Тагиле группа подростков избила мужчину за то, что он сделал им замечание. Прокуратура проводит по данному факту проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Травмы мужчине нанесли около подъезда жилого дома по ул. Орджоникидзе вечером 12 мая. 10 избивающих – это подростки в возрасте от 13 до 16 лет. Предварительно известно, что они находились в подъезде и, вероятно, шумели. Жильцы сделали им замечание. Тогда хулиганы вышли из подъезда, но захотели поговорить с одним из жильцов. И избили его. Били по туловищу и голове, досталось еще двум соседям, вышедшим на подмогу. Мужчине пришлось ехать в травмпункт. Подростков отвезли в полицию. Проводится проверка, в ходе которой для них выберут наказание.

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