Толпа подростков избила мужчину за замечание в Нижнем Тагиле

Толпа подростков избила мужчину за замечание в Нижнем Тагиле
Толпа подростков избила мужчину за замечание в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:57ПроисшествияФото: pixabay.com
Рядом с подъездом дома на ул. Оржоникидзе в Нижнем Тагиле толпа из 10 тинейджеров избила мужчину. Ему пришлось ехать в травмпункт.

В Нижнем Тагиле группа подростков избила мужчину за то, что он сделал им замечание. Прокуратура проводит по данному факту проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Травмы мужчине нанесли около подъезда жилого дома по ул. Орджоникидзе вечером 12 мая. 10 избивающих – это подростки в возрасте от 13 до 16 лет.

Предварительно известно, что они находились в подъезде и, вероятно, шумели. Жильцы сделали им замечание. Тогда хулиганы вышли из подъезда, но захотели поговорить с одним из жильцов. И избили его.

Били по туловищу и голове, досталось еще двум соседям, вышедшим на подмогу. Мужчине пришлось ехать в травмпункт.

Подростков отвезли в полицию. Проводится проверка, в ходе которой для них выберут наказание.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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