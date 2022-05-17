Толпа подростков избила мужчину за замечание в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле группа подростков избила мужчину за то, что он сделал им замечание. Прокуратура проводит по данному факту проверку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Травмы мужчине нанесли около подъезда жилого дома по ул. Орджоникидзе вечером 12 мая. 10 избивающих – это подростки в возрасте от 13 до 16 лет.
Предварительно известно, что они находились в подъезде и, вероятно, шумели. Жильцы сделали им замечание. Тогда хулиганы вышли из подъезда, но захотели поговорить с одним из жильцов. И избили его.
Били по туловищу и голове, досталось еще двум соседям, вышедшим на подмогу. Мужчине пришлось ехать в травмпункт.
Подростков отвезли в полицию. Проводится проверка, в ходе которой для них выберут наказание.