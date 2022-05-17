УВЗ получил информацию о готовящейся кибератаке на сайт предприятия

Были приняты определенные меры, чтобы обеспечить информационную безопасность. На время профилактических и сервисных мероприятий сайт действует в ограниченном доступе с сохранением нужных функций. На основной деятельности компании принятая мера не отражается, сообщили в пресс-службе УВЗ.
Предприятие работает над выполнением обязательств по гособоронзаказу и осуществлению контрактов в области гражданской продукции в обычном режиме.
Напомним, на сайт редакции TagilCity.ru тоже была совершена хакерская атака, в результате которой он некоторое время был недоступен.