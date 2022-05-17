УВЗ получил информацию о готовящейся кибератаке на сайт предприятия

УВЗ получил информацию о готовящейся кибератаке на сайт предприятия
УВЗ получил информацию о готовящейся кибератаке на сайт предприятия
Вчера, 15:43ПроисшествияФото: 1МI
Сообщение о том, что на официальный сайт Уралвагонзавода готовится кибератака, поступило незадолго до отправки новых танков Т-90М в армию РФ.

Были приняты определенные меры, чтобы обеспечить информационную безопасность. На время профилактических и сервисных мероприятий сайт действует в ограниченном доступе с сохранением нужных функций. На основной деятельности компании принятая мера не отражается, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Предприятие работает над выполнением обязательств по гособоронзаказу и осуществлению контрактов в области гражданской продукции в обычном режиме.

Напомним, на сайт редакции TagilCity.ru тоже была совершена хакерская атака, в результате которой он некоторое время был недоступен.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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