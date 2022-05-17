В Свердловской области полицейские изъяли краденые айфоны у их владельцев

В Свердловской области полицейские изъяли краденые айфоны у их владельцев
В Свердловской области полицейские изъяли краденые айфоны у их владельцев
Вчера, 17:56ПроисшествияФото: pixabay.com
В Свердловской области правоохранитель изъяли краденые мобильные телефоны у людей, которые их купили. Выяснилось, что они приобрели ворованные устрйоства.

В Свердловской области полицейские изъяли краденые айфоны у их владельцев. Дело в том, что телефоны, которые приобрели те люди по низкой цене, оказались краденными. Также в Екатеринбурге была замечена массовая продажа краденных мобильных устройств.

По данным Е1, житель Уфы, проходящий подозреваемым по уголовному делу, оформлял на разных личностей кредиты на покупку телефонов. Устройства те не получали, а телефоны появлялись на прилавках в «сервисных центрах». Продавались устройства в разных городах, в том числе в Екатеринбурге. Выходит, что каждый телефон продавали минимум двукратно.

Один из пострадавших по имени Александр, купивший телефон, также столкнулся с угрозами мошенников. Злоумышленники спрашивали у него чего тот ожидал, если покупал телефон по цене, дешевле рыночной. Мужчина обратился в полицию, после чего и начались разборки.

По данным УМВД Башкирии, к настоящему моменту данной зафиксировано порядка 80 потерпевших. Уголовное дело находится на стадии расследования.

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