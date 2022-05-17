Зарезала и выбросила в выгребную яму новорождённую дочь жительница Урала

Выяснилось, что женщина, у которой есть ещё двое детей, долго скрывала наличие беременности. Потом, вызвав у себя преждевременные роды, родила дочь и убила её с помощью ножевых ранений. После этого она оказалась в больнице, пишет Ура.ру.
После выписки из больницы в отношении женщины будет проведена экспертиза на предмет вменяемости. Следственный комитет проводит проверку по факту убийства ребенка. На женщину будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, 4 августа 2021 года 32-летняя жительница Екатеринбурга убила своего новорожденного ребенка, задушив его. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.