Зарезала и выбросила в выгребную яму новорождённую дочь жительница Урала

Выяснилось, что женщина, у которой есть ещё двое детей, долго скрывала наличие беременности. Потом, вызвав у себя преждевременные роды, родила дочь и убила её с помощью ножевых ранений. После этого она оказалась в больнице, пишет Ура.ру.