Житель Арамиля погиб после столкновения с деревом на трассе «Арамиль — Андреевка»

Мужчина выехал на машине Skoda Kodiaq из города Арамиль со скоростью, которая не обеспечивает постоянный контроль за движением автомобиля. В итоге в какой-то момент он съехал с трассы влево и налетел на деревья, в результате чего иномарка опрокинулась. Пострадавший скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.