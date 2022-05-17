Житель Арамиля погиб после столкновения с деревом на трассе «Арамиль — Андреевка»

Мужчина выехал на машине Skoda Kodiaq из города Арамиль со скоростью, которая не обеспечивает постоянный контроль за движением автомобиля. В итоге в какой-то момент он съехал с трассы влево и налетел на деревья, в результате чего иномарка опрокинулась. Пострадавший скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
По словам очевидцев, водителю в момент движения стало плохо.
Автоинспекторы выяснили, что у погибшего был стаж вождения 18 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза. В момент аварии ехал один, был пристегнут ремнем безопасности.
Сейчас ведется следствие по факту аварии.
Напомним, 14 мая 2022 года на трассе «Ирбит — Лесной» 43-летний житель Ирбита, не справившись с управлением автомобиля, влетел в дерево. От удара машина опрокинулась. Водитель погиб на месте.