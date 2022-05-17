Житель Арамиля погиб после столкновения с деревом на трассе «Арамиль — Андреевка»

Житель Арамиля погиб после столкновения с деревом на трассе «Арамиль — Андреевка»
Житель Арамиля погиб после столкновения с деревом на трассе «Арамиль — Андреевка»
Вчера, 19:46ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
51-летний житель Арамиля разбился насмерть в дорожной аварии на автодороге «Арамиль — Андреевка». Происшествие случилось 17 мая около часа дня.

Мужчина выехал на машине Skoda Kodiaq из города Арамиль со скоростью, которая не обеспечивает постоянный контроль за движением автомобиля. В итоге в какой-то момент он съехал с трассы влево и налетел на деревья, в результате чего иномарка опрокинулась. Пострадавший скончался на месте ДТП, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

По словам очевидцев, водителю в момент движения стало плохо.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Автоинспекторы выяснили, что у погибшего был стаж вождения 18 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался два раза. В момент аварии ехал один, был пристегнут ремнем безопасности.

Сейчас ведется следствие по факту аварии.

Напомним, 14 мая 2022 года на трассе «Ирбит — Лесной» 43-летний житель Ирбита, не справившись с управлением автомобиля, влетел в дерево. От удара машина опрокинулась. Водитель погиб на месте.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиедтпаварияГИБДДарамильпогибший
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы