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На прошлой неделе тагильчанин в пьяной ссоре зарезал подругу и ранил собутыльника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На прошлой неделе тагильчанин в пьяной ссоре зарезал подругу и ранил собутыльника

17 июня 2014, 15:40Происшествия
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