На прошлой неделе тагильчанин в пьяной ссоре зарезал подругу и ранил собутыльника

По версии следствия, вечером 12 июня 2014 года в квартире дома по улице Первомайская в городе Нижнем Тагиле мужчина употреблял спиртное со своей сожительницей, 1969 года рождения, и их общим знакомым, 1967 года рождения.

В процессе распития спиртного между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт на бытовой почве, в связи с чем злоумышленник, вооружившись кухонным ножом, нанес им женщине ранение в области шеи, отчего потерпевшая погибла на месте.

Когда второй мужчина стал возмущаться действиям обвиняемого, то последний причинил множественные ножевые ранения также и своему собутыльнику, однако, несмотря на причиненные ему телесные повреждения, второй потерпевший выжил.

После случившегося обвиняемый уснул, а утром сам зашел к своим соседям и сообщил о произошедшем, впоследствии эта информация была передана правоохранительным органам. Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина дал первоначальные признательные показания.

В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и полиции продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. По ходатайству органов Следственного комитета судом в отношении обвиняемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.