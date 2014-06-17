На Тагилстрое у проходной НТМК в Нижнем Тагиле сегодня вскрыли автомобиль
17 июня 2014, 13:20Происшествия
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В редакцию TagilCity.ru обратился Никита Чапурин, рассказавший о том, что он некоторое время назад обнаружил, что один из автомобилей у проходной НТМК «Комсомольская» взломали.
У авто марки Daewoo Nexia выбито заднее ветровое стекло, что именно пропало - неизвестно. Хозяин автомобиля, по всей видимости, находится либо на работе, либо отошел по делам. Инициативный тагильчанин уже вызвал сотрудников полиции.
Добавим, что в Нижнем Тагиле кражи из автомобиля учащаются. Не так давно сотрудники полиции задержали злоумышленника, который похищал из автомобилей видеорегистраторы и сбывал их водителям маршруток на Тагилстрое.
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